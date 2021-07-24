雲林縣虎尾鎮「虎尾中元文化季」普度規模盛大，享有「北基隆、南虎尾」美譽，今年信眾原本以為會因疫情取消，沒想到中央宣布2級警戒鬆綁，虎尾鎮公所24日表示將如期舉行，但以祭拜、酬神為主，取消宴席、冰雕、肉山等民俗活動。

虎尾鎮長丁學忠說，今年虎尾普度將依中央規定，遵守室外100人、室內50人以下原則，並採單一進出口管制人流，為避免群聚禁止設攤，酬神歌仔戲、布袋戲可演出，但不開放信眾觀賞。

丁學忠說明，虎尾普度歷史悠久，每年中元節祭拜普度公，是所有信眾的精神寄託，雖然今年因疫情無法舉辦普度宴、平安宴，但很慶幸能如期舉辦，大家都認是普度公的保佑。

地方文史工作者指出，虎尾中元普度，分為東、南、西、北、中、福德、德興7個普度區，各區互相比拚，不僅比供品，還衍生出肉山、冰雕等特色活動，每年吸引數萬人參與，與基隆中元祭一南一北，為全台中元普度盛事。