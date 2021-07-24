中央宣布27日防疫警戒降至2級，雲林縣北港朝天宮商圈24日人潮明顯增多，許多遊客利用降級前星期假日出來透透氣，數家知名排隊小吃出現睽違已久的排隊人潮，店家表示已歇業2個多月，降級前先復業暖身；糕餅業者說降級後恢復婚禮喜宴，喜餅訂單馬上增加3成以上。

北港朝天宮每年有6、700萬人次遊客，今年5月中旬3級警戒後，朝天宮不開放入廟參拜，遊客人數銳減，寺廟周邊與廟前中山路店家生意大受影響，營業額不到以往2成，有些甚至1天賣不到1000元，部分店家乾脆歇業「度小月」。

中山路數家知名排隊小吃表示，本月13日微解封，曾復業開賣試水溫，但因為不能內用，所以買氣還是不佳，由於不敷人工、水電等成本，開賣幾天後還是決定歇業，如今27日將降級開放內用，所以提前幾天復業暖身，生意果然大有起色。

小吃業者說，朝天宮遊客大多集中在星期假日，24日雖還未降級，但許多遊客早已按耐不住，利用星期六出來透透氣，買氣大增，再度出現排隊人潮，這是好的開始，期待27日降級後可內用的另1波人潮。

北港糕餅是最受歡迎的伴手禮，24日各糕餅店也出現人潮，遊客表示疫情趨緩，大家心情相對輕鬆，出門買些糕餅與親友分享，慶祝27日的降級，現場有些新產品，還可拿到車上試吃，因此比網購時買更多。

糕餅業者說，3級警戒2個月，不僅零售業績大幅減少，因婚禮喜宴停辦，許多新人的婚禮延後舉行，有些新人乾脆只辦理結婚登記不宴客，連喜餅也省了，降級後可舉辦婚禮喜宴，有收禮金就會送喜餅，因此最近喜餅訂單增加3成以上。

糕餅業者分析，每年5、6月原本是結婚旺季，今年因3級警戒沒有喜餅訂單，可說是損失慘重，現在只能期待另一波結婚旺季10至12月，看能不能補回來。