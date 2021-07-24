隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布中元普渡可舉辦，但需遵守相關指引。號稱全台最大普渡場的台南市北門區「南鯤鯓代天府」，每年供桌綿延數百公尺，數量可達5000桌，因應防疫嚴禁群聚，今年暫停贊普服務，當天僅設置五大斗燈會首的桌數約500至600桌，且當天不開放信眾參加。

每年中元普渡祭典，廟方會在走廊上懸掛「普度公燈」，為孤魂野鬼照明冥路，五大斗燈會首及來自各地信徒，準備豐盛的牲禮供品慶中元，場面壯觀。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，中元祭典每年吸引上千人共同贊普，贊普桌數可達5000多桌，以往中元節前幾個月，就會開放信眾登記贊普，今年疫情升溫，5月提前公告暫停贊普。

7月27日疫情警戒降2級 ，中央流行疫情指揮中心宣布，中元普渡可辦理，但不開放普渡後的福宴、平安宴、流水席。

侯賢遜說，依照慣例，廟方每年選出下一個年度5個代表的斗燈會首，配合疫情，約定他們來各在10人以內，遵照室內50人、室外100人規定，一切嚴格管制；另外，贊普因應規範完全暫停，預計今年供桌從5000桌降到500桌。

廟方補充，雖然疫情警戒調降為2級，但人數限制仍是有嚴格規範，因此不太鼓勵民眾這期間前來拜拜，而中元普渡祭典中的豎燈篙、放水燈等相關科儀一切照常。