雲林縣長張麗善24日舉辦疫情線上記者會，針對雲林2級警戒鬆綁說明，餐飲業開放內用、夜市禁邊走邊吃；開放宗教場所進入祭拜，不開放繞境、進香、平安宴；開放婚宴、公祭，但需依防疫規定辦理。

張麗善表示，宗教場所開放進入祭拜，相關祭祀活動均以室內50人，室外100人為上限，但仍不提供籤筒、擲筊，如有必要，則須另提防疫計畫。遶境、進香、平安宴不開放。

婚宴、公祭開放，公祭仍需遵守相關防疫規範。婚宴以每1隔間室內50人、室外100人為上限，並不得逐桌敬酒。

餐飲場所開放內用，但用餐區須採隔板或梅花座，若不用餐或用餐完必須立即戴上口罩，夜市仍禁邊走邊吃，夜市、市場等人潮聚集場所，仍須管制人流。

運動場域游泳池暫不開放；健身房及運動中心開放，限制人數室內50人以下，戶外運動場所100人以下。

公園綠地及公共運動休閒空間（非校園部分），非校園籃球場，配合中央規範開放。團體運動開放人數上限為室內20人、室外40人。另遊樂設施及運動器材，因屬大型運動設施，清消不易，還是維持封鎖。

校園部分，操場除遵守室外不超過100人規定外，室外運動設施因無人進行每次使用後清消，恐因間接觸摸造成感染風險，因此遊戲器材、體健設施等不開放。校園室內運動場館、室內空間、行政區及教學區不開放。

張麗善強調，原則上縣內相關場域開放後，必須遵守室外100人、室內50人以下原則，並做好戴口罩、實聯制、量體溫、人流動線、定期清消，請鄉親配合執行，健康生活不忘落實防疫。