高市警鼓山分局龍華派出所14日接獲李姓婦人報案，稱自己遭詐騙集團騙取208萬現金，警方循線北上逮人，在新北地區逮捕年僅18歲的簡姓車手，遭逮後，簡男向警方供稱，取得詐騙現金208萬元後，就北返上繳全數詐騙款項，卻僅得3000元車馬費，如今又被逮捕，直呼「超後悔！」。

李婦向警方報案指稱，有檢察官來電說其銀行帳戶遭犯罪集團利用涉及洗錢，需將帳戶內款項提領出來以證明清白，並以偵查不公開名義要求李婦不得聲張或報案，李婦便在詐團的言詞恐嚇及威脅中，將帳戶內208萬元全數領出，並交給前來取款的「書記官」車手。

警方獲報後，立即成立專案小組，經調查發現，車手從北部搭高鐵到左營站，再轉乘計程車到李婦位在美術館附近的住處取款，隨即又搭高鐵北上，在台北與新北警方的協助下，迅速鎖定車手住處，於22日下午在新北市新莊區逮捕簡姓車手，並起獲涉案手機及背包。

簡男被警方帶回高雄偵辦時，向警方大吐苦水表示，自己缺錢花用，在詐騙集團的慫恿下，搭高鐵南下高雄向李婦收取208萬元現金，北返後上繳全數詐騙款項，卻只分到3千車馬費，甚至要他再去別處取款，最後還被警方逮捕，直呼「真的超後悔！」