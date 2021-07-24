27日起全國疫情降至二級，包含娃娃機、美容美體業、按摩業、民俗調理業皆列入解封行列，指揮中心表示，須遵守相關條件才能開放。(指揮中心提供)

中央昨（23日）公布調降二級強化防疫指引，7月27日將放寬各類營業場所限制，美容美體業、按摩業也被納入在這次鬆綁措施中。一位女按摩師卻表示，雖然已放無薪假二個月，很想回去上班，但她擔心「沒打疫苗趕去上班嗎？」坦言若不幸中鏢也只能自認倒楣，真的「怕爆」。貼文引起網友熱議，有內行透露，有些紅牌按摩師解封後的行程早已被預約訂滿。

這位女按摩師在臉書《爆怨2公社》上發文表示，自己是位在大型養生館上班的純按摩業者，詢問大家「7/27開始可以營業，沒打疫苗敢去上班嗎？」坦言因停業放無薪假兩個月，公司的補助也還沒下來，自己很想趕快重回崗位，「一開始看到可以恢復開業，很開心，隨之而來的是還沒打疫苗就要接觸客人的憂心⋯⋯」。

按摩師提到，基本上按摩屬近距離接觸，即使對方有帶口罩，如果對方是確診者那絕對就是中獎，日前才有位刮痧師傅因此染疫，如果自己中了只能自認倒楣，「但是家人呢？」她指出，疫苗意願登記了兩個禮拜完全沒音沒訊，想到7/27要開始上班，「真的只能說怕爆」。

貼文曝光後，網友紛紛熱議道，「妳打了疫苗，按到確診的客人，你還是會中獎呀」、「說實在啦，行行有風險，自己防護做好就好」、「疫苗不是萬能藥，理髮師不也是近距離服務，只能先做好防疫基本功」、「會怕就別上班，疫苗遲早會跟口罩一樣普及的，時間問題」、「客人暫時也不太敢上門吧！妳怕，客人也會怕」。

不少人認為，就算打到疫苗，只要接觸確診者仍有染疫風險，上班自己要做好評估、抉擇。然而，一位網友透露，「有些紅牌按摩師下週二、三已經先被約滿了，既然要作這行，可得快點搶客才是」。

為兼顧民俗調理業業者生計及消費者安全，衛生福利部訂定「民俗調理業因應COVID-19防疫管理指引」，業者需在營業場所出示民俗調理業技術士證或相關專門教育訓練合格證明書，且場所內工作人員需配合遵照指引即可恢復營運。

衛生福利部訂定「民俗調理業因應COVID-19防疫管理指引」。(衛生福利部提供)