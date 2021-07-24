T1聯盟在24日公布了今年選秀會報名名單，結果共有58人完成報名且符合選秀資格，其中以先前退出PLG選秀會的健行科大謝亞軒最受矚目，也不乏剛在PLG選秀獲選的球員報名，T1聯盟也把選秀日期從原本7月28日延期到8月9日進行，更打算公開舉辦體能測試會與測試賽，期望更多年輕好手被球隊看上。

以下是T1聯盟新聞稿，「T1聯盟今日公布2021賽季新人選秀名單，總共102人報名、經審查後共58位球員符合選秀資格。另外由於疫情降至二級且本次選秀會報名踴躍，聯盟將舉辦測試賽讓球員展現實力，而新人選秀會也將延期至8/9(一)舉辦。

T1聯盟於昨日報名截止後(7/23)召開緊急會議，由於本次報名參加選秀會的球員踴躍，且疫情將降至二級，除原訂的體能測試會之外，聯盟也決定將在符合防疫的原則下加辦測試賽，除了讓各球團能夠更熟悉這些參與選秀的球員之外，也考量到聯盟賽務小組在審核的過程中，發現有部分選手符合自由球員或第三類規範球員的身份，卻因為過去缺乏比賽展現機會所以大家較為陌生，因此希望藉由本次測試活動讓更多熱愛籃球的球員能力能被看見，也讓各球團能在選秀中挑選到合適的球員加盟。

另由於選秀報名人數遠超於預期，原訂於7/26(一)舉辦的體測會，其預定場地已不敷使用，需要另行擇定日期及場地，體能測試會及測試賽相關日期地點將於下周通知所有受邀球員。而原訂於本周7/28(三)舉辦的選秀會也將順延至8/9(一)，讓體測會、測試賽、及選秀會等活動能更完善地呈現給所有欲挑戰職業籃球的球員。」