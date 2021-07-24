台灣柔道選手好手楊勇緯今在60公斤級拿下銀牌，成為台灣今年東京奧運第一面獎牌，也是台灣奧運第一面柔道獎牌；蔡英文總統在臉書表示，締造了台灣歷史新紀錄。

蔡總統晚間臉書表示，恭喜楊勇緯選手，締造了台灣歷史新紀錄。

她說，參加柔道男子60公斤級項目的楊勇緯選手，今天從早上拚戰到傍晚，一路闖關，最後勇奪銀牌。這是本屆東京奧運台灣第一面獎牌，更是台灣柔道首度在奧運獲得獎牌！

總統表示，「我也要恭喜金牌得主－日本的高藤直壽選手。在奧運殿堂上，台日選手精采過招，世界頂尖的競技，實在讓人感動」。