台灣柔道選手好手楊勇緯今在60公斤級拿下銀牌，成為台灣今年東京奧運第一面獎牌，也是台灣奧運第一面柔道獎牌；蔡英文總統在臉書表示，締造了台灣歷史新紀錄。
蔡總統晚間臉書表示，恭喜楊勇緯選手，締造了台灣歷史新紀錄。
她說，參加柔道男子60公斤級項目的楊勇緯選手，今天從早上拚戰到傍晚，一路闖關，最後勇奪銀牌。這是本屆東京奧運台灣第一面獎牌，更是台灣柔道首度在奧運獲得獎牌！
總統表示，「我也要恭喜金牌得主－日本的高藤直壽選手。在奧運殿堂上，台日選手精采過招，世界頂尖的競技，實在讓人感動」。
台灣柔道選手好手楊勇緯今在60公斤級拿下銀牌，成為台灣今年東京奧運第一面獎牌，也是台灣奧運第一面柔道獎牌；蔡英文總統在臉書表示，締造了台灣歷史新紀錄。
蔡總統晚間臉書表示，恭喜楊勇緯選手，締造了台灣歷史新紀錄。
她說，參加柔道男子60公斤級項目的楊勇緯選手，今天從早上拚戰到傍晚，一路闖關，最後勇奪銀牌。這是本屆東京奧運台灣第一面獎牌，更是台灣柔道首度在奧運獲得獎牌！
總統表示，「我也要恭喜金牌得主－日本的高藤直壽選手。在奧運殿堂上，台日選手精采過招，世界頂尖的競技，實在讓人感動」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。