來自排灣族的柔道好手楊勇緯，擁有帥氣外表與堅強實力，稍早更替中華隊摘下珍貴的第一面奧運獎牌，在本屆東京奧運柔道60公斤級賽事拿下銀牌，令全台民眾看了感動，知名舞蹈老師KIMIKO的教授老公王家玄更是忍不住在電視機前爆哭，令KIMIKO哭笑不得地說，真的聽不懂老公在講什麼。

KIMIKO老公王家玄是國立體育大學研究所博士畢業，目前在大學擔任教授的他，自去年協助中華代表團設計主視覺形象畫面，也一直相信中華隊能獲得佳績。果然稍早楊勇緯初生之犢不畏虎，為中華隊在本屆奧運取得第一面珍貴銀牌，令王家玄感動不已。

稍早KIMIKO更在臉書PO出老公哭慘的照片，哭笑不得地寫下：「今天看奧運比賽轉播時，旁邊有位現場全程解釋賽事規則的陪看員。然後在這場邊看邊說邊流淚（我後來真的聽不清他在說什麼）。」恭喜楊勇緯拿下奧運銀牌。

曾拿下金曲年度專輯的排灣族創作歌手阿爆（阿仍仍），也在臉書大讚楊勇緯是排灣族驕傲「帥度我個人給金牌最大那種」、「#部落紅榜轟炸開始恭喜勇緯的家人」，更表示別說銀牌可惜，這不是什麼普通銀牌而是奧運。