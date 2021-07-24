台中子弟楊勇緯摘下東奧銀牌，台中市長盧秀燕前往楊家道賀。（台中市政府／王文吉台中傳真）

楊勇緯台中老家鄰里放鞭炮慶賀奪得東奧銀牌。（王文吉攝）

楊勇緯老家鄰里下午鎖定電視轉播關注賽事。（王文吉攝）

楊勇緯父親忙著接道賀電話。（王文吉攝）

「勇緯你很棒！」台中子弟楊勇緯摘下東奧男子組60公斤級銀牌，他的父母得知台灣柔道史首面獎牌到手，感動得眼眶泛淚。楊在后里老家鄰里下午都鎖定電視轉播關注賽事，得知從小看大的楊勇緯奪下奧運銀牌，隨即燃放鞭炮慶祝，台中市長盧秀燕稍早也登門送花道賀。

楊勇緯首度進軍奧運，一路過關斬將闖進金牌戰，下午眾多媒體湧入台中后里鄉間，楊的父母則關在家中集氣，不願多談心情，堅持守在電視機前觀戰到最後一刻，直到確定奪得銀牌，才走出家門，面對鏡頭受訪。

「勇緯你很棒！你辛苦了！」母親楊秀鳳受訪時激動大喊，她眼眶泛淚表示，勇緯有拚出、達到自己目標，奧運不是只有這一次，我們還有機會，因為這次奧運，全世界看到我們台灣柔道成績。

楊勇緯是排灣族運動員，從小受具有柔道專長的媽媽和哥哥影響，就讀后里國小三年級時投入柔道，屢次代表台中參賽奪佳績。楊秀鳳謙虛說，我只是推手而已，主要是勇緯有興趣，「我只是輔助他們，讓他們喜歡、愛上柔道，自己才會往上。」

「這就是他從小固執的個性，要就是第一名、不要第二。」楊勇緯打完四強賽，眼眶泛淚、振臂疾呼，楊秀鳳談到兒子的個性，她說，只要他想贏，如果這次輸了，下次遇上，絕對不會再放，一定要贏你！相信兒子下次比賽「絕對會贏」！

楊秀鳳表示，勇緯這次出戰東奧，只有叮嚀要注意安全，每天晚上視訊交代要勤噴酒精消毒、保持社交安全距離等，「因為我好怕疫情，孩子安全回來才是重點。」

爸爸許鴻明說，籤表出來都有研究過，模擬對手大概的戰力，冠軍戰遇到魔王，是預料中的事。讓他好好休息一段時間，回國要隔離14＋7天，回到家見到面都已經8月底了，不能陪同出國比賽，有點遺憾，希望3年後還可以再拚。