《路透社》23日引述企業、經濟學與航運學家觀點，指出以全球為流行範圍的新冠肺炎，德國與中國大陸爆發的自然天災，以及針對南非主要港口的網路攻擊，這些事件正推動全球供應鏈走向崩潰，威脅著原物料、零件與消費品的流動。

※疫情摧毀亞洲海運

報導指出，Delta變種病毒株已摧毀亞洲部分區域，多個國家切斷水手的陸上交通幹線，導致船長無法輪替已疲憊的船員。據統計，約10萬名水手在任務結束後仍困在海上無法返航，這與2020年疫情剛爆發時的封鎖強度相同。

國際航運商會（International Chamber of Shipping）秘書長普萊頓（Guy Platten）證實，「我們不是將面臨船員更替的危機，而是正身處危機之中。從全球供應鏈的角度來看，這是一個危險萬分的時刻」。

由於船舶運輸負擔全球90%的貿易運輸，船員危機馬上讓船運有中斷之虞，而這打亂了石油、鐵礦石、食品在到電子產品等一切的供應。德國航運公司赫伯羅德（Hapag Lloyd）形容此為「極具挑戰性的危機」。「船舶運載能力正陷入空前緊張，貨櫃缺乏，部分港口、碼頭的營運情況也無法改善，這樣的惡劣情勢會延續到第四季，但具體影響卻很難估算」。

※德國與大陸爆發天災

與此同時，扮演全球經濟巨頭的中國大陸與德國，都傳出致命洪水並破壞還沒有自疫情完全復甦的全球供應鏈，損害的經濟活動可能達數萬億美元。大陸方面表示，鄭州的洪水讓內蒙古與山西等礦區的煤炭運輸受阻，而這讓發電廠缺乏燃料，此刻又是夏季用電高峰。

在德國，商品的公路運輸節奏明顯放緩。光是7月11日這一週，災難的臨到讓貨物發出延宕較前一週成長15%。台灣物流與貨運公司海碩集團則表示，由於各個危機的整合，該公司正積極釋放屯放於亞洲與美國港口的商品。但是，至少要到2022年3月才有好轉的可能。

報導指出，不只是海運受到威脅，汽車製造商、製造業也都面臨重擊。例如，由於新冠肺炎爆發造成供應鏈阻斷，汽車製造商被迫停產。豐田汽車宣布，因為無法獲得零件，故已停止泰國與日本工廠的營運。

全球汽車業巨擘Stellantis集團在英國的1家工廠，也因為員工遭隔離而被迫停產。《路透社》指出，2021年汽車業因全球半導體的短缺而面臨重挫，特別是亞洲供應商因疫情而受創。稍早，汽車業的共識是晶片供應緊縮會在2021年下半年舒緩；但這樣的樂觀情緒已被打破，部分高層認為這種情況會持續到2022年。

1家負責供應福特、克萊斯勒的南韓汽車零件製造商表示，由於運費上漲，生產產品所需的鋼材價格飆升。「由於鋼鐵與航運價格上漲，我們製造成本增加約10%。雖然我們努力嘗試降低成本，卻面臨各種挑戰，不僅原料價格上漲，貨櫃運輸的價格也飛升」。

歐洲最大的家用電器製造商伊萊克斯也警告，零件供應問題正不斷惡化，從而阻礙生產。供應鏈的中斷更影響生產設備的交付。

※美中鬥爭

扭曲的供應鏈也波擊美國與中國大陸，兩者加起來占全球經濟生產的40%以上，而兩大經濟引擎遭受波及也會導致全球經濟走勢疲緩，各種商品與原物料價格上漲。

馬基特首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，短期產能問題仍是一項令人憂心的問題，並限制許多製造業與服務業的產出，而供不應求又再進一步將價格推高。

面對美國經濟活動快速下滑至四個月以來的最低點，威廉森認為這是因為企業深受原物料與勞動力短缺的困擾，而這往往帶來通膨加劇。對美聯儲來說，這是一項不受歡迎的挑戰，美聯儲將在下週開會商議對策。

※我們需要供應商

業內人士表示，全球港口正遭受過去數十年來未見的困境。中國港口協會日前才表態，運輸能力持續吃緊，而東南亞、印度等地的製造業受新一波疫情的影響，導致訂單流向中國大陸，又加劇前述狀況。

美國鐵路營運商聯合太平洋（Union Pacific）上周末宣布包括消費品在內的貨物運輸暫停7天。原本此舉旨在舒緩芝加哥的嚴重貨運堵塞，卻帶給洛杉磯、長灘、奧克蘭等地的港口，進一步的壓力。

本週，南非開普敦的貨櫃裝箱港口遭到網路攻擊，更加劇碼頭運輸的中斷問題。雪上加霜的是，英國的數十萬名工人因接觸新冠患者而被迫隔離，恐進一步導致民生供應短缺、加油站關閉。諷刺的是，各大超市集團只能敦促民眾不要瘋狂搶買，並喊道「我們需要供應商、倉庫與運輸糧食」。