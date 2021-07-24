今天是東京奧運開幕首日，各項精彩比賽都正式展開，中華隊今天也有許多比賽，包括羽球、網球、舉重、桌球、柔道、跆拳道、自由車等，不過高張力的奧運賽事就是有輸有贏，在大部份項目中華隊還是面臨淘汰，當然這次東京奧運值得關注的國家不只中華隊，而新奇的事也不少，今天就出現一件離譜的事。

台灣時間7月24日據美國《ESPN》及多家媒體報導，有兩名喬治亞網球選手被宣判無法參加這次的東京奧運，而不能參加的理由既不是染疫也不是吸毒，是他們根本沒有報名成功，據國際體育仲裁法庭說法，他們根本沒有正式報名出戰奧運，所以兩人不具參賽資格，這結果讓外界非常傻眼，兩人也難以置信。

Georgian tennis players Ekaterine Gorgodze and Oksana Kalashnikova have filed a verrrrry late CAS appeal to get into the women's doubles draw of the Tokyo #Olympics. pic.twitter.com/luITWUEN4D — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 23 2021

這兩位選手是女子雙打組合，分別是卡拉希尼科娃(Oksana Kalashnikova)和戈爾戈澤(Katerine Gorgodze)，更離譜的是她們已抵達日本東京，才被告知無法參賽，原先她們國家官員告訴她們可以參加奧運會，但其實搞了大烏龍，因為根本沒送書面資料給主辦方！但喬治亞奧委會卻堅稱他們有送，雙方鬧出大笑話。

而對拒絕兩位球員出戰本屆東京奧運會，國際體育仲裁法庭也表示他們感到相當無奈，但這是一定得做出的抉擇，法庭方說：「無論這兩位運動員有多麼不幸，我們也只能無奈宣判他們的申訴遭到駁回！無法參加這次東京奧運會。」

另外美聯社表示：「這兩位網球選手被禁止出戰東京奧運，本國官員告訴他們能參加，但從來沒真正且確實發送書面文件資料給主辦方，兩位喬治亞網球選手因國家高層的誤判而導致不能參賽被請回家，這樣離譜的失誤害他們無法參加比賽，此事件足以震驚整個網球界和本屆東京奧運！」