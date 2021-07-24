東京奧運男子公路賽24日登場，再度踏上五環賽場的台灣自由車好手馮俊凱在第二補給點、136公里處畫下句點，這次公路賽共計五個登山點，總里程234公里，總爬升4865公尺，也讓馮俊凱直呼這是在日本經歷最難的比賽。

此次東奧男子組公路賽比賽的路線，東起「武蔵野の森公園」，並且以坐落在富士山腳下、靜岡縣東部的「富士國際賽車場」作為終點，沿途會經過東京、神奈川縣、山梨縣、靜岡市，十分有挑戰性。

最終共有85位選手順利完賽留下成績、43名選手沒能完成比賽，而這43人中包含我國好手馮俊凱，緊咬主集團的他，在進入富士山麓路段才退出主集團的陣型當中，最終在第二補給點結束生涯二次奧運的旅程。

馮俊凱說：「這條路線就是一直不斷的上、下坡，在隊車裡我們的時速已經上看80公里了，還會被落後的選手追擊，路線的難度和競賽的強度都很高，甚至在台灣很難找到可以模擬的路線。」

馮俊凱表示，賽前自己的體重和訓練品質都來到好的狀態，原本還滿有信心自己能撐過富士山麓的長爬坡，「雖然做足準備，但心情上似乎有點想太多，在沒有參與突圍的情況下，最終沒辦法為自己保存到很多的體力，這點回想起來比較可惜。」

馮俊凱坦言，這次賽道是自己來日本這麼多次，經歷過最難的一場比賽，「但還是要謝謝我在亞錦賽的隊友，這次能出賽，是因為他們的協助，順利在烏茲別克拿到銅牌，才有機會取得這張門票；面對全世界最好的選手，其實真的很不容易。」接下來馮俊凱將於26日返抵國門，接受隔離檢疫後，再回歸車隊的行程安排。