台灣柔道選手好手楊勇緯今在60公斤級拿下銀牌，成為台灣今年東京奧運第一面獎牌，也是台灣奧運第一面柔道獎牌；副總統賴清德今在臉書表示，台灣奧運史上第一面柔道銀牌！勇者無懼-楊勇緯。

賴清德說，即使嘴角泛著鮮血，楊勇緯仍展現韌性與毅力，一步步踩穩，求勝心強烈，過關斬將，在金牌賽中雖敗猶榮，為台灣取得東京奧運的第一面獎牌，也開創台灣柔道新高峰。

他說，去年比賽，勇緯曾因為肌肉受傷而退賽，在這一年的期間，開發新戰術、不斷進步，這次奧運會賽，取得台灣柔道史上最佳成績，已經是台灣人共同的驕傲，更感謝柔道隊劉文等總教練一路對選手的細心指導。

他說，除此之外，「也要特別鼓勵女子柔道選手林真豪，謝謝妳背負國人期待與壓力，創下女子柔道48公斤量級最佳成績」，也「恭喜女子舉重選手方菀靈取得第4名，期待三年後的奧運賽場，能再次看到妳們活躍的身影」。

他表示，「恭喜勇緯，勇敢無懼 是你的關鍵詞，這份驕傲與喜悅，我們與你一起分享」！同時，也恭喜地主國日本高藤直壽選手奪下金牌。