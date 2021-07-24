新華社報導，吉林省長春淨月高新技術產業開發區一物流倉庫今（24日）下午發生火災。截至目前，初步確認死亡14人，重傷12人，一般骨傷、外傷14人，搜救工作仍在進行中，事故原因正在調查中。

長春淨月高新技術產業開發區，位於吉林省長春市區東南部，區域面積478.7平方公里，轄玉潭、新湖、新立城三個建制鎮、淨月、永興兩個街道辦事處和淨月潭國家森林公園、新立城水庫、汽車文化園，常住人口近40萬人。