長春一物流倉庫發生火災 已造成14人死亡 12人重傷 20:422021/07/24 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長春淨月高新技術產業開發區。（百度百科） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，吉林省長春淨月高新技術產業開發區一物流倉庫今（24日）下午發生火災。截至目前，初步確認死亡14人，重傷12人，一般骨傷、外傷14人，搜救工作仍在進行中，事故原因正在調查中。 長春淨月高新技術產業開發區，位於吉林省長春市區東南部，區域面積478.7平方公里，轄玉潭、新湖、新立城三個建制鎮、淨月、永興兩個街道辦事處和淨月潭國家森林公園、新立城水庫、汽車文化園，常住人口近40萬人。 陝西洛南暴雨近7萬人受災 直接經濟損失近71億 可減免房屋稅、牌照稅 房、車颱風災損 別忘辦減稅 #長春 #14 #物流倉庫 #發生火災 #12人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史話》韓戰救了蔣介石政權──孫立人案探微（六）（陳大權） 09:412021/07/24 兩岸史話 台東戒治所藉視訊紓解收容人思親之苦 13:432021/07/24 寶島 影》7／27起開放 柯：市場、超市等取消身分證分流管制 15:322021/07/24 政治 婦人不配合市場管制 警依法送辦 16:472021/07/24 社會 7月國政民調搶先曝光 吳子嘉看到蔡英文年輕人滿意度竟喊太離譜 16:582021/07/24 政治 打完2劑疫苗 醫生北上訪友確診 04:102021/07/24 地方新聞 發布土石流警戒 新竹縣4鄉鎮13村里急疏散 13:132021/07/24 生活 父罹癌沒食慾 張鳳書「不吵架飲食法」 讓爸爸開心吃好料 07:322021/07/24 健康 18萬新鮮人畢業即失業 立院法制局建議加發津貼 12:362021/07/24 政治 東奧》令人擔憂 奧運單日17人確診 還包含已出賽選手 16:022021/07/24 體育 李長庚：不放棄任何一次危機！ 備妥500億銀彈 攻海外併購 04:102021/07/24 財經要聞 兩岸熱門新聞 楊倩奪東奧首金 孫春蘭代表中共發賀電 期勉中國隊拿道德金牌 - 兩岸 鄭州暴雨 京廣路隧道尋獲4遺體 逃生者憶述靠一根管子救命 - 兩岸 大陸侯志慧舉重破奧運紀錄 奪金一雪5年遺憾展笑容 - 兩岸 會運動也是學霸！陸首金得主楊倩 來自北京清華大學 - 兩岸 太給力！中辦國辦印發「雙減」意見 減輕學生課後補習負擔 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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