巴西網紅洛卓戈艾維斯(Rodrigo Alves) 是巴西、英國混血兒，因為嚮往芭比娃娃肯尼的帥氣外貌，從17歲開始不斷整形，終於將自己變成「真人版肯尼」，去年洛卓戈艾維斯更變性成為潔西卡艾維斯（Jessica Alves），消息一出，竟然有富商出高價想買下她的初夜。

據英國《每日郵報》報導，潔西卡艾維斯20年來全身進廠維修過70幾次，竟為了成為「肯尼」，去年1月成功變性後，她立刻以新身分在社群平台開設新帳號，還發文公開徵男友，沒想到立刻引來不少男網友示愛，更有富豪開價1.5萬英鎊（約台幣60萬元），要買下她作為女性的第一夜。

日前潔西卡艾維斯出席「全國真人秀電視獎頒獎典禮」（National Reality TV Awards），以一身銀色晚禮服亮相，合身的設計凸顯出她的曼妙S曲線，傲人G罩杯更是吸睛，受訪時她也提到，5月時自己做了縮胃手術後瘦了25公斤，如今她還開通了成人付費網站帳號，希望可以向大眾展示美麗的身軀。

事實上，2018年潔西卡艾維斯在紐約進行拍攝工作時，被要求換上女裝，沒想到開關因此被打開，診斷出患有性別方面的障礙，在治療過程中，她的雄性特徵漸漸衰退，才決定要成為真正的女人，「如果一個人知道自己想成為什麼樣的人，並付諸行動和努力，沒有傷害或侵犯任何人，那麼他就值得尊重」。