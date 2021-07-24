台中市太平區台灣輕艇選手張筑涵，明天將參加「輕艇激流女子K艇」競賽，這是台灣輕艇運動30年來首度可以參加奧運； 運動局指出，張筑涵經過長年苦練，曾在2014年仁川亞運拿下4銀、2018年雅加達亞運創造1銀1銅好成績。

運動局表示，張筑涵透過影片向國人說：「我很榮幸代表台灣參加2021東京輕艇項目，目前在東京賽前訓練，努力調整最佳狀況參賽」。輕艇對台灣而言是比較陌生、冷門的運動，她從國小一路走來16年，很謝謝一路上家人鼓勵與支持，讓她能在奧運殿堂圓夢，為台灣爭光。

立委何欣純指出，從前台中市長林佳龍時代，她就幫努力爭取完善的訓練基地，並向教育部體育署爭取補助，希望在這裡興建訓練中心，很高興這個訓練中心，培育出家鄉子弟代表國家參加奧運，這是台中人、更是太平人的光榮。

經紀人透露，今年28歲的張筑涵，國小時接觸輕艇活動，曾經一度在激流項目出現心理障礙，直到遇到法國籍教練羅根（Josépha Longa），才克服心理障礙，繼續向前划出一片天。

張筑涵家人透過立委何欣純，分享之她前在大里康橋輕艇訓練基地集訓影片，並感謝各界在大里整治出康橋水域，讓有志投入這項運動的朋友，能有個活動的地方，更希望大家一起為所有奧運國手加油。