現年23歲的「柔道男神」楊勇緯拿下東京奧運男子60公斤級銀牌後，第一件事就是打電話給因傷無法一起到日本的陪練員哥哥楊俊霆，「我們一開口就喜極而泣，他告訴我好好打好每一場比賽，你就是最棒的，很感謝他這些年來的指導與陪伴。」

楊俊霆向來都是擔任陪練員角色，這次兩兄弟原本能攜手共闖東京，可惜楊俊霆受傷，體育署緊急讓經驗豐富的蔡明諺隨隊赴日，楊勇緯得以在高強度的訓練下維持高昂鬥志。

金牌戰對手楊勇緯相當熟悉，雙方早在2019年就有機會交手，可惜當時阿緯傷退，今年亞洲／大洋盃錦標賽碰頭由高藤直壽勝出。教練劉文等表示，雙方實在太熟悉了，高藤一直不給勇緯擒拿的機會，最終輸在規則下也是沒辦法的事情。」

楊勇緯笑稱，最熟悉的對手才是最難纏的敵人，幸好未來還有機會，總是有機會能討回面子的。「這是我生涯最開心的一戰！但最關鍵的戰役是4強賽，畢竟一戰定生死，贏至少銀牌，輸可能啥東西沒有，很開心能站上頒獎台。」