台灣柔道選手好手楊勇緯在60公斤級拿下銀牌，成功為台灣拿下第一面獎牌，23歲的他是排灣族出身，外型帥氣陽光，在四強賽浴血奮戰後，不僅在台灣話題度高，就連日本網站都淪陷，在推特搜尋楊勇緯的名字，關鍵字就會自動接「イケメン（帥）」，新秀魅力無法擋。

楊勇緯在最終金牌戰中，迎戰日本里約奧運銅牌好手高藤直壽，超高顏值意外引起熱議，然而其實楊勇緯的帥氣在日本柔道界早已不是新聞，過去他到日本受訓時，就有許多粉絲搶著拍照，可見他的魅力之大，這次奪下銀牌，讓楊勇緯的人氣再度高漲。

不少日本網友都發文直呼，「台灣的楊勇緯選手太帥了，我會愛上他！」、「柔道少年『楊君』，是很清爽的帥哥，在腐女間人氣會爆發！當偶像也可以吧！冠軍賽對日本代表高藤桑，台灣柔道史上第一面獎牌確定拿到了。」他的IG粉絲人數更是瞬間暴漲。

能看到楊勇緯的IG貼文大多都是他訓練時的照片，在陽光下燦笑的模樣讓日本網友全都融化，有網友就轉發楊勇緯的貼文帥照激動表示，「帥得讓人喘不過氣！」更有人稱讚他，「楊勇緯跟日本跳遠好手橋岡優輝一樣帥。」、「我想支持台灣，但我也希望高藤可以拿金牌。」