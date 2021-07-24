美國佛羅里達州邁阿密戴德郡消防部門今天宣布，停止在當地一棟公寓大樓瓦礫堆的罹難者遺體搜尋行動。這棟12層大樓上月坍塌，造成至少97人死亡。

當局表示，目前仍有1名罹難者下落不明。邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）警察局發布聲明稱，將持續在剩餘的瓦礫堆中搜尋遺體和個人物品。

邁阿密戴德郡郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）表示：「在目前這個搜救階段，辨認遺體越來越困難，十分仰賴法醫單位以及辨認人類遺體的科學技術」。她並稱讚，搜尋小組成員是「真正的超級英雄」。

當地官員指出，這起意外證實造成97人死亡，其中96人遺體是在瓦礫中尋獲，另1人送醫後不治。

位於邁阿密近郊瑟夫賽德鎮（Surfside）、屋齡40 年的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）於6月24日凌晨1時30分前後坍塌。消防部門展開全天候搜救工作逾4週後，遺體搜尋行動正式結束。

自坍塌意外發生數小時後至今，搜救隊從未在大廈倒塌現場找到倖存者，當局已在7月7日放棄尋獲生還者的希望。