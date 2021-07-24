▲連結為Facebook，若遭移造成無法觀看，請見諒。

太誇張！連結南投縣與南投市的小溪橋，日前有民眾駕駛黑色BMW高速行駛，不僅違規跨越雙黃線，隨後又蛇行超車，險險害得對向車輛一起送命，誇張的駕駛方式全被行車紀錄器拍下，曝光網路。南投警方指出，已主動介入調查中，倘若違規屬實，絕不輕縱。

臉書粉專《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》22日上傳一部影片，並寫下，「這算不算開車殺人未遂？」，透過影片可見，事發地點為連繫南投縣市的小溪橋，而有一輛黑色BMW超速行駛，無視雙黃線逕自繞至對向車道逆向超車，差點就撞上對向車輛，記錄下BMW惡行的車主則因其脫序行徑，嚇得不得不將車緊急往路肩靠，相當驚險。

影片曝光後，不少網友留言回應，「撞到的話算，沒撞到不算，很奇怪的法律判定」、「那麼多人逆向…..台灣人真是不守法」、「聰明的人都知道，用車殺人比用刀殺人來的划算」、「日本來的嗎？」「這種行為根本就是蓄意」。

對此，南投警方指出，已透過行車紀錄器與路口監視器畫面以車追人，將盡速通知車主到案說明，初步根據影片判斷，該車違規逆向駕駛且高速駕車，恐涉犯危險駕車，將可依道路交通管理處法條例，處新台幣6千元至2萬4千元不等罰鍰，並可吊照扣牌半年。