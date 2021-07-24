新冠疫情擴大，東京奧運24日又新增17名奧運相關人士確診，其中荷蘭21歲划船選手佛洛林（Finn Florijn）在賽後確診，是第一位在賽後確診的選手。東京奧組委還在確認他是否傳染給其他選手。

佛洛林是男子單人雙漿划船選手，23日首日出賽只拿到第四名，原定24日參加復活賽，但因為確診被迫棄權。

佛洛林並無入住選手村，東京奧組委正在確認，他是否傳染給其他選手或相關人員。

東奧參賽選手每日得接受檢測，但奧組委24日坦承，19日曾因PCR檢測試劑不足，部分海外選手當日入住選手村時未能接受檢測。但東京奧組委發言人高谷正哲重申，大量篩檢試劑24日已送抵日本，足以應付需求。

除了佛洛林，還有16名奧運相關人士確診，累計東奧確診個案已升至123人。

另外一個令人憂心的是，大批民眾24日無視當局呼籲避免群聚，聚集觀看東京至靜岡縣約233公里的公路自由車比賽。部份民眾直言，這是一生只有一次的盛事，捨不得錯過。