防堵新冠疫情擴散，施打疫苗是經科學認定最有效方式，但本國日前有位婦人在美國接種完2劑疫苗返台後，出現症狀確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（24日）證實，除了該名婦人外，全台總計有5人打完兩劑疫苗後14天仍確診。對此，兒科醫師楊為傑發文解釋接種疫苗關鍵。

「打了疫苗後還確診，需要擔心嗎？」楊為傑於臉書指出，其實在未來，一定會有越來越多打完疫苗後確診的個案，所有的疫苗都不會對所有的人都有效。他說，接種新冠疫苗最重要的任務是「減少重症，避免死亡」。

楊為傑表示，如果疫苗可以把新冠肺炎這個大魔王，打成一般小感冒，疫苗的任務就算成功。「畢竟，沒有人會因為感冒而三級警戒吧？」楊為傑指出，接種新冠疫苗的重點在於，即便在面對變種病毒，打完疫苗後還是確診了，只要不成為重症，這隻疫苗就是有效的。因此，疫苗覆蓋率一定要持續地拉高。

當然，所有的疫苗都會有打完後效果不好的人，以B型肝炎為例，大約10％ 的人打了疫苗依舊沒有產生抗體。至於這支新的疫苗，會不會產生抗體？楊為傑說，自己已幫診所全部同仁都做過抗體檢驗，「知道自己有產生還不錯的抗體，是很開心的事」。

楊為傑坦言，在未來仍有很多重要的問題待釐清。例如：抗體多高才叫有效？遇到抗體偏低情形該怎麼辦？不同疫苗混打？又或者是否該打第三劑疫苗？這些就需要靠現在各國研究找出答案。

楊為傑直言，對於施打疫苗後的確診者來說，最該關心的就是會不會成為重症，他舉例，在接種水痘疫苗後，即便長水痘，症狀都會輕微非常多，「這隻疫苗，就是有效的」。