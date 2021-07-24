國內本土疫情延燒，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今搶先曝光蔡英文政府7月國政民調，蔡英文支持度出現微幅上升脫離死亡交叉。對於有網友提問，「若行政院長換人，讓綠營縣市首長如高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦來接，蔡英文的民調是否能止血？」吳子嘉預測直言，蘇貞昌可能要到2022年選戰敗選後才會離開，但不管是誰，都很難救民進黨民調。

美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

吳子嘉24日在其主持談話節目「董事長開講」談及蔡政府民調，對於有網友問「若撤換蘇貞昌，是否能為蔡英文民調止血」？吳子嘉說，蘇貞昌的民調已經是死亡交叉了，不管下任閣揆是誰接任，都沒辦法把民進黨的民調拉起來，因為蘇貞昌只顧自己的派系，沒在顧全大局，內銷行業現況悽慘，蘇貞昌卻故意不把錢分下來，但若換閣揆，可能會比較有胸襟，不會給蔡英文搞那麼多衝突，只要找正常人來當都比蘇貞昌好。

此外，另有網友提問，若陳其邁、鄭文燦入閣，是否能拯救蔡英文民調？吳子嘉說，現在該撤換的閣員只有衛福部長陳時中一人，因為陳時中任內已經死1千多人了，但他現在每天開記者會，民調卻還能和國民黨立委蔣萬安不相上下，因為國民黨在立院沒有足夠的制衡力量。吳子嘉強調，如果要換人把蘇貞昌換掉就夠了。