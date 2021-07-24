今天東京奧運會正式開戰，中華隊一天下來也進行了許多賽事，其中楊勇緯拿下了柔道銀牌，為我國開啟好彩頭，而說到網球賽事，詹家姊妹則在首輪就遭到淘汰出局，讓大家相當失望，不過網球場上仍有許多焦點，明天男單盧彥勳將上場奮戰。

另外就不能不提這次參加東奧的球王喬柯維奇(Novak Djokovic)了，因為這次奧運會少了許多大咖球星，如四大天王中的費德勒(Roger Federer)與納達爾(Rafael Nadal)，再加上奧地利球星提姆(Dominic Thiem)，比賽星度有些下降。

不過當球王宣佈確定參加之時，全世界球迷仍相當興奮且期待，因為大家都知道今年拿下澳網、法網、溫布頓冠軍後，喬柯維奇要來挑戰生涯「金滿貫」成就，若他接下來再奪得金牌和美網冠軍，將成史上首位達成年度金滿貫男子選手，目前世界僅有德國前球后葛拉芙(Steffi Graf)在1988年達成。

而在第一場奧運比賽他就展現絕佳氣勢，以6：2、6：2輕鬆打敗世界排名第139的玻利維亞選手德利恩(Hugo Dellien)，似乎在向全世界宣告他這次要拿金牌的決心，接著下一場比賽他將對上世界排名第48的德國選手史特魯夫( Jan-Lennard Struff)，雖然對手要比首輪的德利恩排名高出許多，但若喬柯維奇正常發揮，拿下比賽是沒有問題的。

另外德國名將祖維瑞夫(Alexander Zverev)將在明天對上盧彥勳，這對盧彥勳來說是非常大的挑戰，因為除了喬柯維奇和莫瑞(Andy Murray)，祖維瑞夫算是本屆奧運頗受關注的球星，目前他世界排名高居第5，盧彥勳想過這關得拿出百分之百的實力應戰才行。而莫瑞明天將對上加拿大選手阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)。