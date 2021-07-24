18歲的荷蘭富二代戴蒙，日前跟著全球首富貝佐斯一同上太空，打破史上最幼齒紀錄。戴蒙安返地球後爆料，他曾告訴貝佐斯，自己不曾上亞馬遜網購，似乎令這位電商龍頭有點訝異。

由於原先搶到貝佐斯「藍色起源」公司太空之旅頭香的乘客，臨時以行程衝突為由退出，即將進大學的戴蒙幸運遞補，與貝佐斯和其兄馬克、以及曾接受太空訓練，高齡82歲的馮克女士，在20日搭乘藍源的「新雪帕德」火箭，一塊飛上太空。

戴蒙23日表示，他告訴貝佐斯，自己其實沒在亞馬遜上買過東西，世界首富回道，「噢哇，很久以前我聽人這麼說過。」

戴蒙從小就有太空旅行夢，也早就拿到飛行執照。他跟家人在義大利旅行時，意外得知可以遞補上太空的喜訊。「他們打來問說，你還有興趣嗎？我們的反應是，『有！有！有！』」

原先那位神秘得標者花了2800萬美元(約台幣7.9億元)取得首航門票，但戴蒙澄清，他們出的費用離那還有一大截，「他們選我，是因為我年紀最小，又是飛行員，對旅程的認識也不少。」

戴蒙說，出發前所有人接受兩天安全訓練，但難度不高，諸如在無重力環境跟貝佐斯丟乒乓球，比他想像中簡單許多，「無重力超級酷！」

返航也已3天，戴蒙仍覺得沒有真實感。「一直到坐進火箭裡，我才理解到『哇，這真的要發生了』。」他說，這是他的終極目標，「但我從來都沒想過，這一天會來得這麼快。」