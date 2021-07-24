全球晶片荒問題未解，供應鏈持續緊繃，半導體巨頭英特爾執行長Patrick Gelsinger甚至認為晶片短缺問題將持續到2023年中期，這意味受到影響的層面將更廣泛，有經濟學家就表示，智慧型手機會是下一個受到影響商品，而這個狀況短時間內看不到緩解。

CNN報導，Patrick Gelsinger認為，半導體行業要恢復原本供需平衡還需要一段時間，至少還要1至2年才有可能，尤其建立半導體的製造能力並不是很快就能完成的事情。

晶片大缺貨已經嚴重影響汽車產業的運作，通用汽車就表示，他們決定將集中生產銷量較好的車輛，以確保手上的晶片能獲得更有效率的運用。

此外，生產賓士車的德國汽車巨頭Daimler也說，晶片短缺仍影響汽車生產，因此他們決定下修賓士車銷售目標，並認為晶片荒至少會延續至2022年。

由於半導體製造成本高且耗時，即使各大廠都開始建新廠增加產能，但都無法馬上緩解高檔需求，這代表受影響的產業將會增加，金融集團ING大中華區首席經濟學家Iris Pang就表示，智慧型手機將是下一個受衝擊的產業。

Iris Pang補充說道，「台灣半導體企業正在為汽車量身訂做晶片，因此短缺問題應該會在幾周內得到解決，但其他電子產品的晶片短缺問題仍然存在，這可能會影響智慧型手機的出貨狀況。」