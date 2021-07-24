東京奧運賽事如火如荼進行中，然而場外花邊也是不輸比賽精采。23歲大陸女選手王璐瑤今(24日)代表參加東京奧運女子10公尺空氣步槍狀況不佳，未能晉級決賽，事後特地在微博PO文向支持她的粉絲道歉，想不到卻因為一張自拍照引發爭議，更被大陸網友罵到刪文。

曾在2016年亞洲亞洲空氣步槍錦標賽中，拿下10公尺空氣步槍個人與團體冠軍的大陸好手王璐瑤，原本被視為此次東京奧運的奪牌熱門，想不到她今日狀況不佳，最終無緣晉級決賽。

王璐瑤無緣晉級東奧女子10公尺空氣步槍決賽，自拍睡衣照道歉。(取自微博)

王璐瑤事後更特地在微博PO文，向支持她的粉絲道歉，「各位抱歉，很遺憾，我承認我慫了，三年後再見吧～」想不到卻因為她隨手附上一張睡衣自拍，反遭大陸網友留言批評「失敗沒問題，但失敗發張自拍什麼意思，容易引起爭議」、「網紅型選手」、「失敗還還發自拍照，心情不錯嗎」，逼得王璐瑤只能刪文平息輿論。

大陸官媒《人民日報》則在微博發文力挺王璐瑤，表示輸贏乃兵家常事，刻苦訓練、熱愛生活是新時代運動員最好的寫照，相信王璐瑤未來會取得更好的成績。