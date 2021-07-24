盧秀燕到林真豪家中恭賀。（台中市政府提供）

盧秀燕恭喜楊勇緯家人。（台中市政府提供）

楊勇緯奪奧運銀牌，盧秀燕前往祝賀。（台中市政府提供）

東京奧運首日即傳捷報，代表我國出賽的台中柔道好手楊勇緯勢如破竹、過關斬將，勇奪銀牌，也是代表團首面獎牌；林真豪首次參賽勇奪女子48公斤級第7名，雙雙創下歷史紀錄。市長盧秀燕24日晚上立即到楊勇緯、林真豪家中恭賀，她表示，能進奧運這個國際舞台相當不容易，她以兩位選手為榮，盛讚「台中之光！」

盧秀燕今晚親自至兩位選手家中致贈花束及禮盒，立法委員楊瓊瓔、市議員陳本添也到場祝賀。盧秀燕說，楊勇緯、林真豪不但是台灣之光，也是台中之光，感謝其父母的支持及教練的培養，市府將繼續努力支持體育及所有選手，盼各運動選手們以他們為模範更加努力。她今天在看賽事時，非常緊張，很高興看到兩位選手都獲得了佳績，非常恭喜，因此立即專程到兩位選手家中祝賀。

楊勇緯的媽媽說她本身也是柔道專長出身，以前也會教導孩子柔道相關基礎概念，今天她在觀看賽事時緊張到流下眼淚，很開心看到孩子獲得好成績。「哥哥，我以你為榮！」楊勇緯弟弟表示，非常感動看到哥哥一路過關斬將，得到銀牌好成績，看到哥哥不斷打敗對手，讓他非常開心，恭喜哥哥！

林真豪的媽媽表示，今天看賽事時也緊張到血壓升高，她比孩子還緊張，很開心看到孩子獲得好成績，也感謝盧市長的祝福。

運動局長李昱叡指出，今日楊勇緯面對各國強敵的進攻毫不畏懼，沿路過關斬將，最後成功晉級到金牌戰，拿下60公斤級銀牌，也寫下我國柔道歷史新頁，這次奧運首面獎牌由台中選手獲得，為台中驕傲！

李昱叡說，今日柔道48公斤級女將林真豪出賽，首次在奧運出賽的她表現優異，上午在32強及16強賽連闖兩關晉級，直到8強碰到世界排名第一的科索沃好手克拉斯尼琪（Distria Krasniqi）進入敗部，接下來在今日下午4時敗部賽中拚盡全力勇奪柔道48公斤級第7名，也是女子柔道該量級我國最佳成績。

李昱叡強調，楊勇緯、林真豪除是國家柔道長期重點培植人才，也是台中柔道重點選手，此次我國3位柔道選手中有2名台中柔道好手參加奧運，展現市府積極推動體育運動成果。感謝國立台灣體育運動大學、台中市體育總會與柔道委員會等各體育團體合作，每年辦理市長盃、議長盃、柔協盃等柔道錦標賽，並透過舉辦全國性賽事讓各地好手切磋交流，同時提供選手協助及資源，扎根台中柔道運動發展。