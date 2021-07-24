「本土劇女神」陳子玄，曾參與《天之驕女》、《金家好媳婦》、《世間情》知名電視劇，因她精湛的演技、亮麗的外型，收到不少觀眾朋友的喜愛。最近陳子玄在個人社群，分享出2張性感的床照，也讓許多網友們直呼: 「太性感了! 」

台灣受到烟花颱風外圍環流的影響，最近各縣市都有大量降雨，陳子玄今天在臉書上分享生活: 「大雨花啦啦的下個不停!繼續宅家跟床談戀愛拯救世界！」她曬出男友視角的床照，穿著一件藍色的小可愛上衣，直窺雪白美胸乳溝，用被子將頭部蓋住，她的樣子十分可愛與性感，逗趣的模樣，讓許多粉絲朋友大喊: 「這太犯規了! 」

陳子玄最近在臉書上分享，每週會做一次居家快篩: 「雖然捅鼻子讓我過敏打噴嚏到生無可戀，每次都是一把鼻涕一把眼淚的，但保護自己保護別人的安全健康，防疫措施一定要做好做滿！」她每次看到快篩結果，自己的身體是健康，就會開心地轉圈圈跳舞。

陳子玄曾分享過自己的價值觀: 「成功與完美，大多數都是別人定義的。以前總活在別人認定的對與錯、好與壞的世界裡，深怕做錯一點什麼自己被貼上標籤。」這樣過日子實在太累了!現在別人是如何看待，都已經不在乎了，覺得自己過得開心，才是真正的成功與完美。