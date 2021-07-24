根據中央流行疫情指揮中心公布的莫德納疫苗將屆效剩餘量統計，第一批次將在7月29日到8月2日到期的疫苗以南投縣還剩1092劑為最多。（資料照片／陳淑芬南投傳真）

南投縣被指三批次莫德納疫苗剩1428劑未施打，尤其第一批次將在7月29日到8月2日到期的還剩1092劑，居全國最高。南投縣政府今天澄清表示，這是統計結算及登錄時間落差造成問題，目前南投縣的第一批次1092劑都已經施打完畢，其他的300多劑也已完成預約，將在27日前會全部打完，不可能有過期或剩餘。

根據中央流行疫情指揮中心今天公布的莫德納疫苗將屆效剩餘量統計，全國第一批次將在7月29日到8月2日到期的疫苗總數為3416劑，其中，南投縣還剩1092劑為最多。

「這是統計結算與登錄時間落差造成的問題」南投縣府回應指出，根據相關規定合約，院所必須要在施打疫苗後24小時內上傳系統，中央統計的結算擷取時間為23日晚間11時，南投有不少醫療院所遲到而造成這樣的結果。

南投縣府指出，根據中央公布數據顯示，南投的莫德納疫苗三批次共剩1428劑，事實上，其中的第一批次的1092劑，都已經施打完；其他的300多劑已完成預約，預計在27日前會全部打完，包括老人、第一到三類和第五類對象，根本沒有過期與剩餘問題。

南投縣政府表示，現在的首要之急是把施打疫苗及防疫工作做好，強化全縣民眾保護力，南投目前疫苗累積獲配送劑數為12萬9140劑，總接種人數為11萬9546人，疫苗使用率為92.57％；在覆蓋率部分，18歲以上疫苗接種人口涵蓋率27.44％、全縣人口疫苗接種涵蓋率23.77％。