由於COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情持續蔓延，越南今天宣布封鎖擁有800萬人口的首都河內。目前該國已有1/3人口因封城令被迫待在家中。

越南當局昨天通報新增7000多人染疫，為本週第3度刷新單日確診人數紀錄。

封城令生效後，平日熙熙攘攘的河內市中心變得冷清，商店也關門歇業，不過郊區街上仍可看見少數民眾。

一名當地居民表示：「我認為河內的民眾和我一樣，同意該市突如其來的封城決定。我們必須承擔經濟風險，以對抗大流行。」

越南去年成功遏制有限的COVID-19疫情，但今年4月下旬以來病例激增，目前全國1億人口中，約有1/3受到封城令約束。

然而，越南疫情幾乎沒有出現放緩的跡象。確診人數占全國多數的南部商業大城胡志明市，昨天宣布延長封城令。

目前越南在採購與施打疫苗方面進度緩慢，迄今為止僅施打近450萬劑疫苗。越南同時也在開發自己的疫苗，當局曾表示希望在2022年初實現群體免疫。