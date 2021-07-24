東京奧運出發前，中華男子體操隊成員之一游朝偉在訓練時右膝十字韌帶撕裂，讓他在東京奧運舞台翻滾的夢想破碎，只能在台灣看著隊友們奮戰，不過貼心的隊友們帶著象徵他的一件黑衣到東京比賽，今天的男子體操資格賽，更在完賽後展示這件上衣，令人動容。

游朝偉因為受傷無法參加東京，但這支中華體操男子隊感情相當好，帶著有游朝偉和其強項吊環圖樣的衣服一起來到東京，賽後唐嘉鴻說：「做完吊環之後，我就拿出這件衣服，象徵我們帶著他的力量一起努力。」一旁的李智凱補充：「看到這件衣服蠻感動的，就像一起帶著朝偉出國。其實昨天我們大家也一起打視訊電話，朝偉也跟我們說：『加油!』」

最後代替游朝偉出賽的洪源禧，表示當下緊張還好，不過隊上的哥哥們都給他鼓勵和安定，也是同樣首度站上奧運的蕭佑然，自認表現沒有很好，並透露熟悉的教練鄭焜杰沒能一起來到東京協助他，讓他心態上的準備差了一點，「很可惜自己沒定住壓力，3年後巴黎奧運再討回來！」

這次團隊雖然無緣決賽，李智凱強調大家都盡力了，也很開心大家能一起完成任務。