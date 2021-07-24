基層診所近期不滿新冠疫苗接種免收掛號費，中央流行疫情指揮中心日前為此調整行政費，加碼獎勵費等。日前國民黨呼籲政府將相關費用溯及既往，指揮官陳時中表示擬從更高合約不收掛號費時起算，今晚指揮中心正式宣布，相關費用將溯及既往，從6月7日以後，更換合約時起算，日期依各診所合約而定。

中央流行疫情指揮中心日前調整接種疫苗行政費用，由按接種人次提供40元／人次，調整為按接種人次提供100元／人次。另在醫療院所達每月目標接種人次提供接種獎勵，增列診所接種人次達500人次／月，提供1.5萬元，同時維持診所接種人次達1000人次／月，提供3萬元、地區醫院接種人次達4000人次／月，提供8萬元、區域醫院及醫學中心接種人次達6000人次／月，提供10萬元的獎勵，以每月結算方式提供。

另外，醫療院所達每月目標接種人次亦提供績效獎勵，維持診所接種人次達1600人次／月，加給3萬元、地區醫院接種人次達6400人次／月，加給8萬元、區域醫院及醫學中心接種人次達10000人次／月，加給10萬元，以每月結算方式提供。表現優良者，一次性獎勵則維持診所上限5萬元，地區、區域醫院及醫學中心上限30萬元。

發言人莊人祥表示，指揮中心今年6月7日請合約醫療院所免費提供民眾接種服務，不向民眾收取掛號費，並提供相關獎勵措施，並在6月9日正式發公文。針對此調整的費用，自地方政府衛生局與合約醫療院所於更換合約書內容日起算。

莊人祥進一步表示，衛生單位因實務作業，如以協議方式與合約醫療院所協定變更合約，則以地方政府衛生局與已簽約的各醫療院所協定變更合約，補充免費提供民眾接種服務內容的協議日期起算。