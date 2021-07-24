印度羽球總教練戈比昌德（Pullela Gopichand）24日指出，在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐下，選手們被迫以不習慣的節奏，參與可能是一生中最重要的賽事，他呼籲所有參賽者找出在現狀下調緩解壓力的方法，盡力抓住所有機會。

2001年全英公開賽（All England Open）冠軍、為印度培養出多名羽球名將的戈比昌德投書《印度快報》（Indian Express），稱在本屆奧運中，年輕選手們沒辦法如往常一般，賽前每天在戰友陪伴下進行充實的訓練，因為主辦單位嚴格限制了選手外出的時間；比賽期間也無法出門活動緩解壓力，只能一個人待在小小的房間內，行程表上出現大片空白。

在房間內，許多選手可能會拿出手機，在臉書、推特或Instagram上閒逛。雖然你能在其中找到許多支持者，但也可能恰好看見一些酸言酸語；而這些平常無傷大雅的話語，在長時間一個人獨處下，可能成長為腦海中的怪獸。因此戈比昌德建議，選手們可以找一些其他調緩解壓力的方法，例如某些益智遊戲、做瑜珈、看書等等。

在疫情肆虐下，或許有些選手會因染疫而被迫退出比賽，有些退出者無比悔恨，留下來的人則被質疑獎牌的「含金量」不足。不過戈比昌德強調，重要的是讓自己盡力而為，就算今天沒有疫情，也有選手可能因受傷而無法參賽，離開的人好好休養，準備面對下一場戰役；留下來的人努力發揮，爭取更好的成績，畢竟對頂尖選手而言，「抓住機會」也是重要的才能。

由於教練名額不足，戈比昌德本次並未隨隊前往東京，而是將名額讓給了印度羽球男子單打選手普拉尼斯（B. Sai Praneeth）的印尼籍教練桑托沙（Agus Dwi Santosa）。