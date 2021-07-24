東京奧運男子體操資格賽今天結束，中華隊創紀錄李智凱鞍馬、個人全能及唐嘉鴻個人全能都晉級決賽，賽後李智凱爆料過去幾天訓練狀況不佳，今天鞍馬順利完成讓他鬆了一口氣。

「前幾天的賽台訓練真的很糟糕，掉了10幾次！」李智凱說，「練習的6個項目都失敗，狀況一團遭，簡直可以用『大便』形容，很害怕2016年里約奧運的惡夢重演。」

所幸資格賽第一個項目、自己最拿手的鞍馬，李智凱就流暢完成動作、完美落地獲得15.266分，以第1名的成績進入決賽，希望決賽狀況會好一點，「也很感謝隊友鼓勵我，他們都知道我一直卡在那個坎，是團隊給我力量，讓我相信自己，除了鞍馬決賽，全能決賽也希望創造不同的成功，大家一起創造更多歷史。」

至於決賽會拿出什麼動作，李智凱答到：「再和林育信教練溝通，會看出場序及當下狀況，相隔500多天的正式國際大賽，希望可以順利做好動作。」