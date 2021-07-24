東京奧運在昨（23）日開幕典禮後，今（24）日中華隊柔道選手楊勇緯，在男子60公斤級過關斬獎，挺進金牌決戰，最終飲恨獲得第二名，但已寫下台灣柔道史新紀錄，初次在奧運奪牌；而楊勇緯在場上帥氣模樣，甚至讓日本櫻花妹淪陷，IG粉絲人數爆漲，面對「楊太太」激增，本人意外害羞得不知所措。

楊勇緯在今日晚間6點半左右，出戰在里約奧運奪下銅牌的日本好手高藤直壽，金牌戰每分每秒都影響比賽勝負，在雙方纏鬥許久甚至拖到延長賽，楊勇緯因犯規次數飲恨，最終敗給高藤直壽，本屆奧運最終拿下柔道男子60公斤級銀牌；名次確定後，楊勇緯也掉下男兒淚，更為中華隊摘下本屆第一枚獎牌。

不過，楊勇緯在金牌戰輸給日本選手，卻讓許多櫻花妹胳臂向外彎，通通拜倒在楊勇緯帥氣魅力下，有不少日本女網友在推特示愛，「打到延長賽真的很努力，台灣的楊選手超級帥」、「楊選手銀牌，真的好帥」、「帥到不行」、「台灣楊勇緯選手不但長得帥，態度也很帥氣」。

此外楊勇緯的個人IG在金牌賽後，粉絲數暴漲到超過7萬，「楊太太」一夕之間爆量增加相當驚人；而面對自己變成柔道男神，據《ETtoday運動雲》報導指出，楊勇緯完全不知所措，被問到講話越來越小聲，只靦腆地說，「很謝謝大家，我本身比較害羞一點」。