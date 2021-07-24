今天是東京奧運開賽第一天，世界各國好手也都紛紛投入戰場，為自己的國家和個人榮譽爭取獎牌，而首日比賽各國就累積了不少獎牌，中華隊也靠著柔道好手楊勇緯拿下1枚銀牌，目前在東京奧運獎牌榜暫居第12名。

中華隊由楊勇緯拿下首面獎牌(中時新聞網)

各國排名一覽(中時新聞網)

另外大陸隊排在世界首位，他們已拿下3金1銅的成績，包含女子49公斤级舉重、女子個人擊劍、女子10公尺空氣手槍金牌，銅排則是男子10公尺空氣手槍。

義大利和地主國日本排第2，義大利拿下1金1銀，金牌是男子58公斤级跆拳道，銀牌是男子個人擊劍，日本也是1金1銀，金牌是打敗楊勇緯的高藤直壽拿下，銀牌是由女子48公斤级柔道選手渡名喜風南拿下。

第4名是韓國，目前拿下1金2銅，金牌是團體射箭，銅牌由男子擊劍金政煥和男子跆拳道張准奪下，而第5名有五個國家並列，都是1枚金牌，厄瓜多由男子公路自由車選手卡拉帕斯(Carapaz Richard)奪下，匈牙利由男子擊劍選手斯拉奇(Szilagy Aron)拿下。

伊朗由男子10公尺空氣步槍賈瓦(Javad Foroughi)拿下，科索沃由女子48公斤級柔道選手拿下，泰國則拿下女子49公斤級金牌。接著排第10有兩國，是ROC和塞爾維亞，都得到1銀1銅，ROC拿下女子10公尺空氣步槍銀牌、男子58公斤級跆拳道銅牌，塞爾維亞拿下男子10公尺空氣手槍銀牌、女子49公斤級跆拳道銅牌。