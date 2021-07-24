高傳染力的Delta新冠變種病毒在越南快速傳播，現今已從南部湄公河三角洲地區往北擴散，疫情嚴峻。越南政府23日晚上因此宣布，首都河內周六（24日）起「封城」15天，並實施一系列嚴厲防疫限制措施，河內市800萬人口必須禁足在家，藉以阻止病毒進一步蔓延。

越南23日通報新增確診病例7307起，為本周第三度刷新紀錄，也是首度單日逾7千人染疫。其中，大約5千起新增病例出現在南部商業中心胡志明市，但位於北部的河內市23日新增70起病例，也創單日最高紀錄，顯示疫情已從胡志明市所在的湄公河三角洲地區擴散。24日，越南又通報新增病例5279起，累計確診8萬6957例，死亡病例仍為370起。

河內市人民委員會23日晚上宣布，自7月24日上午6時起，全市實施為期15天的社會隔離措施，要求所有市民留在家中，在購買糧食品或藥品、急救、看治病及接種疫苗等真正必要的緊急情況，或者實施公務活動、在允許運營的機關、單位、必要服務和商品生產經營單位、工廠上班等情況下，才可以出門。

只有政府部門和機構的辦公室、醫院和提供必需性服務的商店，才可以開門營業。此外，嚴格實施保持至少2公尺的社交距離，在辦公地、學校、醫院範圍之外以及公共場所不得聚集超過2人。日前河內市政府已宣布暫停所有室外活動。在24日，平日熙來攘往的河內市中心已不見人影，商店也都大門深鎖，但郊區還是可看到人們在戶外走動。

越南去年抗疫成績亮眼，可是自今年4月下旬以來，染疫人數開始直線上升。越南擁有1億人口，約三分之一現已禁足在家。南部重災區胡志明市也已宣布，上路2周的封鎖措施將延至8月1日。

在疫苗接種方面，越南進度緩慢，至今僅施打了將近450萬劑疫苗。白宮表示，美國將提供300萬劑莫德納疫苗給越南，也讓捐贈給越南的疫苗累計達500萬劑，預計這一批疫苗周末就會到貨。

另外，52歲陳姓台商在越南染疫身亡，為首位在越南確診身亡的台灣人。外交部24日表示，已依家屬需求，居間連繫當地政府與醫院，同時就後續文件證明等事宜提供協助。外交部並呼籲旅居越南的國人與台商，務必遵守當地政府防疫規定，做好自身防疫安全及健康管理。