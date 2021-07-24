鄧長安曾在臉書貼文「只要再有任何1個里民抱怨野貓野狗造成他的損害或環境不潔。老子就叫相關單位來撲殺！絕不留情！」引發不少人反彈。（翻攝自鄧長安臉書）

新北市永和區安和里長鄧長安，因嗆藝人吳宗憲「里長不當免費打工仔」而聲名大噪，本月15日他在永和中正路與2名年輕人發生行車糾紛，遭2人持大鎖、辣椒水攻擊。經警方深入追查，打人犯嫌係因不滿鄧長安曾發文「撲殺流浪貓狗」言論加以毆打，警方昨（23）日警方拘提吳男、胡男及陳男到案，訊後依傷害罪嫌移送偵辦。但鄧長安質疑２嫌說詞，懷疑主嫌另有其人。

本月15日晚間9時30分許，鄧長安到永和中正路鞋店買鞋，買完後到路邊牽車，將機車從人行道移出時，22歲胡姓男子騎機車，搭載21歲吳姓男子從後方追撞，雙方均人車倒地，鄧長安疑似爆粗口宣洩情緒，引起2名年輕男子不滿，持機車大鎖、警棍及辣椒水攻擊，鄧長安急忙跑進對面鞋店求救，仍遭2人繼續追打，店員見狀立即打110報案。事後警方將3名當事人帶回派出所，鄧長安控告對方殺人未遂，胡、吳男則反控鄧長安傷害，警方依法受理。

由於鄧長安前不久才與吳宗憲爆發快篩劑事件，永和警方為釐清是否與該事件有關，特別調閱里長辦公室外監視器，發現一名29歲陳姓男子，本月11、12日連續2天在附近徘徊，深入追查，查出陳男與胡、吳男頻繁聯繫，懷疑3人是預謀伏擊鄧長安，23日便向新北地檢署聲拘票，拘提3人到案。

陳男供稱，鄧長安槓上吳宗憲後，被媒體挖出鄧5年前曾在臉書發表「撲殺流浪貓狗」言論，遭雞排妹還痛批「這種人能當里長？」，因無法接受該言論，才與吳、胡男計畫教訓鄧。

針對陳男等人辯詞，鄧長安受訪時不以為然表示，該貼文發表至今已6年「難道從小學六年級就懷恨在心？」，還說，15日遭毆打之前，他發現有可疑人士在服務處附近徘徊，過去不曾去過事發的鞋店，懷疑這件事的背後可能另有人主使。