德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）日前結束在台任期，離台前接受「德國之聲」（Deutsche Welle）訪問時透露，德國是歐洲半導體產業中心，相信台積電幾年後將前進德國開展業務，或許還會更早，現在已經有「非常積極的跡象」。

王子陶指出，台灣及德國在各個領域都有深化關係的空間；在經貿方面，王子陶說，德國希望台灣半導體產業赴德投資。歐洲對5G等各種新技術的需求正迅速成長，而德國是歐洲半導體產業中心，相信幾年後，台積電將來德國拓展業務。

至於政治領域，王子陶說，我們不必總是看某個體積巨大的鄰居眼色，而是能視台灣為一個自主之地、依靠自己的力量，成為我們德國的重要夥伴。

對於共機近年頻繁擾台，王子陶認為，兩岸幾乎沒有直接對話渠道，台灣附近空域經常發生這種情況，「令他非常憂心」。中國政府在挑釁，試探能走多遠而不引發對方的強烈反應；不僅僅在台灣，在釣魚台、喜馬拉雅等地也可見類似做法，這背後有一套策略。

王子陶強調，希望當前的挑釁不要發展到真正引發衝突程度，衝突的危害實在太大，全球經濟會面臨巨大風險，全世界也將遭遇巨大危險，「我希望各方保持理智，不要走到那一步」。