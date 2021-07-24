劉在錫也在節目中不慎把湯灑到褲子上。（friDay影音提供）

韓國「國民MC」劉在錫主持推理節目《第六感2》最新1集邀請到退伍後因成熟魅力圈粉無數的「2PM」俊昊擔任嘉賓，他從服裝就不忘展現性感，胸前V領低到連劉在錫都忍不住叮嚀「這樣太露不行」，不過「失控四姐妹」吳娜拉、全昭旻、Jessi、美珠卻在一旁大笑開懷，最終他也成功選出假的餐廳，成為第2季播出以來首位猜中的來賓，助攻該節目收視再創新高並勇奪同時段有線台冠軍。

「2PM」當兵前推出的歌曲〈我們家〉日前成為逆行排行榜神曲，成員們在戲劇、綜藝亦表現得可圈可點，在日前韓國企業評價研究所公開「7月男子團體個人品牌評價」排行榜當中，俊昊更是排僅次於「防彈少年團」智旻勇奪亞軍，是最近的綜藝新寵大勢男，得知全昭旻在本集開錄之前還特別練了一段〈我們家〉，俊昊也順勢與她一起跳了情侶舞蹈，吳娜拉立刻「識相」閃開不打擾。第2季才加入的李相燁儘管也是一錄影就因為「失控四姐妹」的熱情頻頻顯現崩潰模樣，但Jessi多次表達李相燁就是自己的菜，除了在節目單元中趁機來個「求婚告白」，更在第五集看到美珠貼心幫李相燁繫上安全帶時直接唱了一句「（李相燁）是我的男人」，並說「美珠一直在搶我男朋友」，讓美珠急喊冤表明李相燁對自己沒興趣，要Jessi放心，讓第5集充滿了粉紅泡泡。

此外，劉在錫也在節目中不慎把湯灑到下半身，不過現場錄影並未中斷，如實地播出了他在工作人員圍成的人牆後換褲子的畫面，看到形象優質的「劉大神」當眾脫褲，立即讓「失控四姐妹」紛紛尖叫直呼「不敢看」。而繼首集邀請洪錫天戴假髮扮主廚之後，這次邀請了「古裝劇專業戶」，曾演出韓劇《朱蒙》、《李祘》，並在《大長今》飾演氣味尚宮的白賢淑及其雙胞胎姊妹來飾演餐廳老闆，由於2位在過去10年間幾乎沒有新作品，近2年來也只有參與2部綜藝節目，因此大家都只覺得眼熟但認不出來，最後得知原來是資深前輩時才紛紛高喊「對不起」，再次看見製作單位的用心。節目每週六在friDay影音上架更新。