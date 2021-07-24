據勞動部統計指出，去年全年勞動條件勞動檢查場次只剩3萬3092場次、罰鍰達3.4億元，但總場次只剩下總統蔡英文2016年上任當年6萬7194場次一半，而罰鍰金額相較2018年的5.1億餘元相差達1.7億元。

去年的3萬3092場次的勞動檢查中，共違反法令場次為達6341 場次、處分率約19.16％，違反法令總項數為11201項，其中違反勞動基準法達1萬1071項次，其中又以違反勞基法24條（加班費）事項者2425項最多，其次為違反勞基法30條（正常工時）次之。

去年勞動條件專案勞檢針對「工讀生與部分工時勞工勞動條件專案檢查」、「多次違反勞動法令事業勞動條件專案檢查」等共執行3979場次；相較前年的5691場次下滑近3成。

據統計，自從2019年下半年起執行法遵訪視後，2019年共有1萬8176場次，而2020年全年法遵訪視場次也達2萬5777場；勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩表示，受到持續推動法遵訪視、2人1組等優化勞檢等措施影響，導致勞檢量能下降，但與此同時，收到事業單位投訴勞檢員態度不佳件數大幅下降。

許莉瑩提及，雖然勞動條件勞動檢查總場次下降，但申訴案件依法不得拒絕，一定會去勞動檢查，近年來申訴勞檢場次也沒有明顯變化；因此降低場次主要在一般勞檢與專案勞檢。

至於三級警戒期間是否會全面暫緩勞動條件勞動檢查？許莉瑩指出，目前暫緩的僅有一般勞條勞檢、專案勞條勞檢，如果是勞工申訴案等還是要依法執行勞動檢查；至於法遵訪視目前則改用線上法遵訪視，但受限於部份事業單位並未建置好視訊設備，目前也仍持續進行中。