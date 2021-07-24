南韓疫情擴大，至24日已連續18天確診人數破千，首都圈第四級警戒防疫措施延長至8月8日。為了協助民眾挺過疫情，南韓國會24日凌晨通過政府提出的今年第二次預算追加案，共編列34兆9千多億韓元（約台幣8500億），其中包含了「第5次災難支援金」的紓困提案。在排富後，約9成民眾（4472萬人）受惠，每人可領25萬韓元（約台幣6087元），最快8月中旬可發放。

根據新的紓困措施，只要家戶所得在全國排行後80％，家庭成員每人可領25萬韓元（約新台幣6176元），19歲以上的成年人可持本人的金融卡、信用卡等提領，不像去年以家戶為單位，得透過戶長領取紓困金。

損失慘重的中小企業或是自營業者，只要是因為配合政府防疫政策而被迫停業，就算是只停業1次，也可申請「希望恢復金」，領取的金額最高上限從900萬元上調到2000萬韓元（約台幣48.7萬元）。

針對計程車、觀光巴士、遊覽車、民營巴士、跨縣市公車等，南韓政府也提供補貼，每個人可領取80萬韓元（約台幣1.9萬元）。

追加預算案順利過關，是新冠疫情肆虐南韓以來，文在寅政府第六次追加預算案，也是文在寅任內最大的財政行動之一。