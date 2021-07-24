印度豪雨引發土石流與多起事故造成慘重傷亡，累計已增至125死，當地救災人員今天歷盡艱辛，跋?過淤積的污泥與斷垣殘壁，才抵達數十戶被淹沒的民宅施救。

路透社報導，專家表示，馬哈拉什特拉省（Maharashtra）正遭逢40年來最大的7月降雨，持續數日的雨勢為數十萬民眾造成嚴重災害，各大河川已有決堤危險。

馬哈拉什特拉省府高層官員說，金融中心孟買東南方約180公里的塔利耶（Taliye）稍早因爆發土石流而致村落多數民宅被夷為平地，如今因再尋獲4具遺體，使得死亡人數增至42人。

這位不願具名的官員指出：「大約仍有40人受困，因他們困在土石堆中已超過36小時，生還機率渺茫。」

印度西海岸部分地區已降下高達594公釐雨量，由於水壩即將高過滿水位，當局下令洩洪，迫使有關單位疏散居住在危險地區的民眾。位於山丘上的馬哈巴萊斯赫瓦爾鎮（Mahabaleshwar）氣象站，在過去24小時測得歷來最高降雨量600公釐。

近幾週來，極端天候重創全球若干地區，包括西歐與中國河南省的洪患，以及席捲北美洲的熱浪，再度引發氣候變遷釀災的憂心。