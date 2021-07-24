東京奧運因疫情延至今年舉行，演藝圈許多藝人也透過各自方式替中華健兒加油打氣；主持天后藍心湄一直以來都很關心時事，她PO了一段自稱是「雲林西螺隊」的影片，間接響應如火如荼進行中的奧運，只穿連身高衩泳裝露出細長美腿，55歲不科學曲線讓網友狂讚，「絕對是金牌」。

中華健兒今（24日）屢傳捷報，讓守在電視和電腦前的台灣人無不滿心歡喜，藍心湄晚上也在IG曬出一段火辣影片，疑似模仿奧運比賽，還替自己冠上「雲林西螺隊」；畫面中藍心湄只穿著一套連身高衩泳裝，前凸後翹的曲線根本看不出來她已經55歲，尤其還有一雙不科學細長美腿，令人不禁嘆為觀止。

55歲藍心湄不科學身材，引起網友熱情誇讚。(圖/ 摘自藍心湄IG)

藍心湄也在貼文中表示，「你們還在幹嘛，每天3下就好」，像是鼓勵大家一起動起來，還謝謝常常上她節目的網美亞美將，替她的影片上字幕；不少和她感情好的藝人都驚喜地跳出來回應，「這身材，太厲害了」、「阿母太辣了啦」、「這身材極好極好」、「好羨慕這個身材」。

大票網友也被藍心湄不科學身材感到不可思議，「這腿太逆天了」、「這雙腿美到浮誇」、「請問這個選手村在哪裡呢」、「這身材一定拿金牌的啊」、「身材完美」、「美到差點忘記心湄姐已經55歲了」、「西螺之光」、「逼死一堆年輕妹妹啊」。