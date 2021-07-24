小薰劇中詮釋單親媽媽。

陳昊森很懷念跟李霈瑜拍戲過程。

李霈瑜（大霈）在《大債時代》為了賺錢買房，平日加班、假日兼差，讓她回想起模特兒時期一邊讀書一邊當模特兒打工，1個月最可憐的時候只有6000元。自嘲當時像是食物銀行，為了減少花費，只能想辦法吃家裡的，或拍食物廣告就會盡量把現場的食物打包外帶。

《大債時代》劇情探討當代青年負債議題，故事引發共鳴，也讓觀眾直呼：「真的像是身邊會出現的人。」和李霈瑜在戲中有多場對手戲的陳昊森透露，李霈瑜私下個性直接，對大家侃侃而談，但一上戲後，李霈瑜又秒變嚴肅，讓他很不習慣，「所以我都會裝鬼臉逗她說『妳怎麼忍心這樣欺負我』」。

除了李霈瑜角色貼近人心，黃瀞怡（小薰）劇中挑戰喪夫的單親媽媽，還要「1打2」帶2個小孩，也讓觀眾頗為心疼。劇中大多哭喪著臉的黃瀞怡也透露，為了培養情緒，拍戲現場會與劇組演員、工作人員刻意疏離，「因為我本身的個性比較會跟大家嘻嘻哈哈，但太過輕鬆的情緒會影響演出，所以我就讓自己不要跟大家聊天。」

為了不讓角色影響生活，她分享下戲後會讓自己做放鬆的事，像是運動、上網購物等，遇到低潮時則喜歡去山上，看看山、享受芬多精、感受山林間細微的聲響，藉著山林療癒自己。透過《大債時代》，黃瀞怡也想跟觀眾說：「有很多人被日積月累的龐大債務壓得喘不過氣，但凡事都要量力而為，『需要』跟『想要』要分得很清楚。」