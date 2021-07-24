中共總書記習近平21至23日赴西藏視察，這是習上任10年以來首次赴西藏。巧的是，在習赴西藏的同個時間，大陸全國政協主席汪洋則在新疆考察兵團工作，汪洋強調要把維穩戍邊作為兵團的首要職責使命。

新華社報導，汪洋21日至24日赴新疆調研兵團工作，他強調，要適應新時代新要求增強維穩戍邊能力，在改革創新中壯大自身實力，蹄疾步穩推進向南發展，切實增強履行職責使命的思想自覺、政治自覺和行動自覺，為促進新疆長治久安和國家邊疆鞏固再立新功。

汪洋強調，兵團的歷史貢獻是不可磨滅的，兵團的戰略作用是不可替代的。要繼續把維穩戍邊作為兵團的首要職責使命，找准定位、抓在平時，探索建立多層次、多形式的兵地互動機制，加強同各族群眾的交流與互助，努力形成新時代兵團維穩戍邊新優勢。

他表示，要堅定不移推進兵團向南發展，牢固樹立「兵地一盤棋」思想，在深入論證的前提下優化戰略佈局，在統籌協調基礎上強化政策支撐，在知重負重中破解發展難題。要落實全面從嚴治黨要求，堅持制度管人管事管權，完善決策機制，加強幹部隊伍建設，健全監督機制，不斷提高兵團工作制度化規範化水準。

近期的阿富汗局勢，也牽動新疆乃至中美關係。2020年11月美國先是撤銷將「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東突厥斯坦）認定為恐怖組織的決定。由於東突組織時常與新疆當地反共組織合作，此舉劍指中共。

此外，美國最近決定從阿富汗撤兵，也讓中共感到不是滋味，大陸外長王毅日前在一場論壇上就批美國，「不能甩鍋推責，一走了之。不能因撤生亂，因撤生戰。」

習近平與汪洋同一時間分別在西藏、新疆兩大重要邊疆自治區視察，習近平提出了「穩定、發展、生態、強邊」八字治藏方針，從過去提到的「治邊」升級為「強邊」，汪洋則在新疆提到要維穩戍邊，相互呼應。

此外，在央視新聞聯播的畫面中，汪洋還視察了新疆的棉花工廠，也讓人聯想到之前的新疆棉風波。