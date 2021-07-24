25歲大陸女偶像孔雪兒曾是韓國JYP娛樂練習生，去年在選秀節目《青春有你 2》以第8名成績組成限定女團THE9出道，憑著亮眼外型與堅強歌舞實力，深受粉絲喜愛。然而她今晚在音樂節活動上演出，就因為打扮太過性感，導致下身失守，令粉絲心疼不已，氣罵經紀公司「底下那角度全走光了」！

孔雪兒今晚參加音樂節活動，以一身肚兜式上衣外加超短裙的火辣打扮，性感獻唱她的Solo曲《Call Me By My Name》，養眼身材與精彩的勁歌熱舞讓台下觀眾看得目不轉睛，各種直拍影片更是在網上瘋傳。

孔雪兒下身不時失守。(取自微博)

不過孔雪兒也因為裙子太短，加上舞蹈動作過激，讓她裙下風光不時外洩，此景看在粉絲眼裡簡直怒火中燒，紛紛前往孔雪兒工作室微博留言痛批「你家藝人今天solo舞台轉身的時候有點走光了，你能看到嗎？不要挑戰我們的極限」、「不要總給她穿超短裙！！！」、「說了八百遍跳舞的時候不要給她穿那麼短的裙子，你怎就不聽呢？她跳起來根本管不到啥裙子不裙子的，底下那角度全走光了，你有病吧」。

而孔雪兒本人則是開心在微博感謝今晚到場支持她的粉絲，「謝謝成都的朋友，今天的小鯉魚打卡下班，接收到你們的熱情啦，超級開心。我們下次舞台見！」一點也不受走光意外影響。