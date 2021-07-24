2022年地方選舉，各黨已開始布局，而選舉結果也會影響2024年總統大選，針對民進黨2024總統選舉初選可能出現的狀況。媒體人吳子嘉分析指出，桃園市長鄭文燦最後會和副總統賴清德參加黨內的總統初選，民進黨會因此分裂，並發生很難看的狀況。

有網友問賴清德也是醫生背景，為何這次的防疫政策卻沒有涉入？美麗島電子報董事長吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中表示，全世界都知道總統蔡英文在挺鄭文燦，而在2020總統初選時，有一大票人曾修理過賴清德，讓蔡總統出線，當時的初選是公平的嗎？那時對賴清德出重手的人，2024假設新北市長侯友宜參戰，侯友宜和賴清德這兩人，嘉義縣的票會投給誰呢？他認為，鄭文燦最後會和賴清德參加2024民進黨內的總統初選，民進黨會因此分裂，並發生很難看的情況。

另有網友問，民進黨會派誰出來選2022年桃園市長？吳子嘉表示，民進黨沒有人選，桃園市會掛掉，桃園市若掛掉，他認為是賴清德最大的期待。因為2022桃園市長選舉，民進黨如果掛掉，鄭文燦就掛了，還選什麼總統？所以這一點也是國民黨的期待，國民黨若能把桃園市拿下來，就可宣布勝利了，前新北市長朱立倫就可以繼續選總統，而桃園市的勝敗，也決定了2022地方選舉勝敗的具體指標，所以這是最重要的一件事情，國民黨的勝算比較大。